Хоккейный матч среди детей прошел в Жуковском

Спортсмены, возраст которых варьируется от восьми до девяти лет, выполняли базовые элементы игры. Зрители увидели, как отрабатываются: силовое единоборство, скоростное ведение шайбы, а также точные передачи в парах. Особый упор в этот день был сделан на групповые взаимодействия, отработку схем нападения после приема паса, а также тактических приемов. Как пояснил главный наставник юных хоккеистов, тренер по хоккею спортшколы «Метеор» Александр Корольков, все эти упражнения имеют прямое практическое значение.

«Мы отрабатывали упражнения, которые ребята смогут применить уже завтра на реальном матче — например, выход один в ноль или быстрый отрыв два в ноль. Это не просто тренировка, это симуляция игровых ситуаций, которая позволяет им принимать решения на льду интуитивно», — подчеркнул Александр Корольков.