Хоккейный матч пройдет в Серпухове 11 октября

Новый сезон Национальной студенческой хоккейной лиги стартует в Серпухове, где на льду развернется противостояние между амбициозными командами. На ледовой арене в поселке Пограничный сойдутся местные хоккеисты, представляющие Губернский колледж, и команда «РГСУ-Клин», представляющая Российский государственный социальный университет.

Всех поклонников хоккея приглашают на открытие сезона, которое состоится в эту субботу, 11 октября. Начало матча запланировано на 17:30. Организаторы обещают игру, наполненную динамичными моментами. Вход на матч будет бесплатным для всех болельщиков.

Национальная студенческая хоккейная лига представляет собой проект, объединивший студенческие хоккейные команды из столичных вузов и учебных заведений Московской области. Лига была основана в 2022 году и с тех пор активно развивается, привлекая все больше участников и болельщиков.