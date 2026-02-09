Хоккейный матч между мастерами и любителями пройдет в Наро-Фоминске 12 февраля

Наро-Фоминский городской округ готовится к спортивному празднику. В четверг, 12 февраля, каток в Центральном парке имени Воровского станет ареной для хоккейного поединка. На лед выйдут мастера отечественного хоккея, которые сразятся с местной любительской сборной.

Команда профессионалов будет представлена легендами мирового и отечественного хоккея. В составе звездной дружины на лед выйдут: двукратный чемпион Олимпийских игр Алексей Касатонов, олимпийские чемпионы Вячеслав Буцаев, Виталий Прохоров и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский, также форму наденут известные мастера — Александр Гуськов, Сергей Коньков и Руслан Берников.

Руководить коллективом будет его бессменный тренер, двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев. Организаторы позаботились не только о хоккее, но и о насыщенной развлекательной программе.

«Среди специальных гостей, которые приедут поддержать акцию, — известный актер Роман Толкарев, популярный блогер Валерия Кожевникова и еще одна легенда вратарского цеха — Владимир Мышкин. Программа дня в Наро-Фоминске стартует уже в 18:00 с обучающего мастер-класса для юных и начинающих хоккеистов, который проведет сам Сергей Коньков», — сообщили организаторы.

Одновременно в парке начнутся викторины и конкурсы с ценными призами в специальной зоне активности. В 19:00 состоится торжественная церемония официального открытия, после которой начнется основной матч между мастерами и местной командой.