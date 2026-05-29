Хоккейный матч между администрацией и предпринимателями прошел в Дмитрове

Товарищеский хоккейный матч между сборной администрации Дмитровского округа и сборной предпринимательского сообщества прошел 28 мая в Ледовом дворце Дмитрова. Игра состоялась в честь Дня российского предпринимательства.

Матч состоял из трех периодов по 20 минут. Со счетом 7:3 победу одержала команда администрации.

«Мы с нашими предпринимателями постоянно на связи — работаем вместе, решаем вопросы, реализуем общие проекты. А в честь Дня предпринимателя решили укрепить партнерство хоккейным матчем. Важнее не счет, а то, что мы можем эффективно работать вместе и находить общий язык в разных сферах, сохраняя взаимное уважение», — отметил глава округа Михаил Шувалов.

Спортивное событие стало еще одним шагом к укреплению связей между бизнесом и властью. Участники сошлись во мнении, что такие неформальные встречи помогают лучше понимать друг друга и успешнее решать общие задачи. Идея матча родилась из желания укрепить партнерство не только в рабочих кабинетах, но и на спортивной площадке.