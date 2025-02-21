Хоккейный «Матч героев» прошел в Балашихе

Хоккейный матч прошел в Ледовом дворце имени Юрия Ляпкина. На льду сошлись команды «Легенды хоккея СССР и России» и «Герои Московской области», среди которых военнослужащие Отдельной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского.

На трибунах игроков поддерживали военнослужащие Академии РВСН имени Петра Великого и семьи участников СВО. Гостей и участников поприветствовали командир дивизии имени Дзержинского Дмитрий Кузнецов, министр спорта региона Дмитрий Абаренов и глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

Это мероприятие стало уже традицией для титулованных спортсменов и бойцов дивизии. Такие встречи проходят с января 2022 года в рамках проекта «Выходи во двор». В первом сезоне легендарные хоккеисты провели 11 матчей в разных городах Подмосковья. В этом ожидается девять игр.

В составе команды звезд на лед вышли: Валерий Каменский, Александр Якушев, Алексей Касатонов, Илья Ковальчук и другие известные спортсмены. К команде Легенд также присоединились футболист Александр Мостовой, солист группы «Иванушки» Кирилл Андреев, спортивный журналист Илья Данильцев и участник СВО, житель Подмосковья Никита Волков.

«Сегодня праздник настоящих героев: героев спорта, героев специальной военной операции. Сегодня с нами и наши герои-ветераны Великой Отечественной войны. В этом зале около 1000 семей ребят, которые сегодня на передовой защищают нашу свободу и независимость. Огромные слова благодарности нашим военнослужащим, нашим семьям. Спасибо вам за ваше мужество и стойкость. Всем нам победы и удачи», — сказал глава Балашихи Сергей Юров.

Эта игра стала особенной. Она приурочена к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и Дню защитника Отечества. Прямо на льду перед началом турнира глава округа наградил медалями ветеранов и тружеников тыла. Матч был по-настоящему ярким, болельщики следили за каждой передачей шайбы и в итоге он закончился ничьей со счетом 11:11.