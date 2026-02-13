Хоккейный матч серии «Выходи во двор» пройдет в Павловском Посаде 14 февраля

Очередной матч проекта «Выходи во двор» пройдет в Павловском Посаде 14 февраля. Легенды хоккея сыграют с любительскими командами на катке стадиона «Заречье».

На лед в Павловском Посаде выйдут двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов, двукратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы Алексей Касатонов, обладатель Кубка Стэнли и трехкратный чемпион мира Валерий Каменский, олимпийский чемпион, вице-президент КХЛ Виталий Прохоров и другие. Их тренером выступит Александр Якушев.

В мероприятии также примут участие актер театра и кино Роман Толкарев, блогер и актриса Валерия Кожевникова.

«Для болельщиков и гостей матча будет организована зона спортивных активностей с конкурсами и призами. Для юных хоккеистов Сергей Коньков проведет традиционный мастер-класс», — рассказали в региональном Минспорта.