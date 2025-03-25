Хоккейный клуб «Витязь» из Балашихи завершил сезон КХЛ

Хоккейный клуб «Витязь» завершил сезон Континентальной хоккейной лиги поражением от московского ЦСКА со счетом 1:2. Матч, состоявшийся 23 марта 2025 года в Ледовом дворце «Арена Балашиха», собрал 3,5 тысячи зрителей.

ЦСКА открыл счет на 7-й минуте встречи после выхода Прохора Полтапова один на один с вратарем «Витязя». Однако хозяева быстро отыгрались: на 10-й минуте Матвей Заседа, получив передачу от Павла Роя, прорвался через защитников и мощным броском поразил ворота гостей.

В третьем периоде армейцы вновь вышли вперёд. На 60-й минуте Кирилл Долженков, воспользовавшись ошибкой обороны «Витязя», реализовал выход троих на одного, забросив победную шайбу.

После окончания игры игроки «Витязя» поблагодарили болельщиков за поддержку в уходящем сезоне. Арена погрузилась в полумрак, и хоккеисты подошли к фан-сектору команды. Финальным аккордом стало общее фото игроков и тренеров с фанатами.

«Витязь» завершил сезон КХЛ на 10-м месте в Западной конференции, набрав 59 очков. Команда отстала от девятого места, занимаемого «Куньлунь Ред Стар», всего на три очка.