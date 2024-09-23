Хоккейный клуб в Подольске и школа в Электростали заключили договор о сотрудничестве

Хоккейный клуб «Хорс» в Подольске и школа «Кристалл-Восток» в Электростали подписали договор о сотрудничестве. Согласно документу спортивной школе помогут подготовить ребят к участию в Национальной молодежной хоккейной лиге и снабдить их инвентарем.

Президент хоккейного клуба «Хорс» Александр Козлов, спортивный директор Павел Емельянов и начальник команды Александр Пипкин, а также директор спортивной школы олимпийского резерва «Кристалл-Восток» Артем Колосницын участвовали в подписании договора. Сотрудничество будет направлено на взаимную помощь игрокам и привлечение воспитанников школы «Кристалл» к играм в чемпионате НМХЛ.

Торжественная церемония подписания прошла на ледовой арене в присутствии воспитанников спортивной школы и почетных гостей. Хоккеисты из «Кристалла» получили в подарок спортивные костюмы и новые клюшки, а также памятные подарки от клуба «Хорс». Затем прошел товарищеский матч.

«Спортивная школа „Кристалл-Восток“ богата своими воспитанниками, богата своей историей. К сожалению, в последнее время хоккею в городе не уделялось достаточно внимания, но здесь очень много любителей хоккея. Город очень любит хоккей, нам очень интересно было вникнуть во все это и помочь городу в развитии хоккея, чтобы дети не шатались по улицам, а шли заниматься спортом, приходили в секции, росли и развивались», — сказал президент хоккейного клуба «Хорс» Александр Козлов.

Президент «Хорса» выразил надежду на плодотворную совместную работу, чтобы вместе достигать поставленных целей.

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