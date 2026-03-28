Хоккейный клуб «Королев» вышел в финал дивизиона Ночной хоккейной лиги

На арене имени Касатонова команда из Королева встретилась с сильным соперником — «Атлантом» из Орехово-Зуева. Матч завершился со счетом 4:2 в пользу «Королева».

Перед началом игры шайбу на лед торжественно вывели депутат Московской областной думы Александр Легков и глава округа Игорь Трифонов. Легков пожелал удачи участникам матча.

Нападающий Виктор Бродский, который провел в хоккее уже полвека, поделился своими впечатлениями о игре: «Почти весь матч мы играли втроем против пятерых». Он отметил, что судейство было не в пользу его команды.

После двух периодов по 20 минут «Королев» смог вырвать победу у соперника. Теперь команду ждет ответный матч в Орехово-Зуеве. Победа в этой встрече откроет путь на Всероссийский фестиваль любительского хоккея в Сочи в мае.