Хоккейный клуб из Лобни стал победителем областного чемпионата

Финальный матч регионального этапа чемпионата «Ночная хоккейная лига» прошел на ледовом катке Лобни 29 марта. За главный трофей боролись местный «Строитель» и команда «ЗТЗ» из Сергиева Посада.

Хозяева в упорной борьбе одержали победу над соперниками со счетом 3:1 и стали обладателями почетного кубка турнира. Теперь команда из Лобни будет представлять Московскую область на всероссийском финальном этапе соревнований, который традиционно проходит в Сочи.

Лобненский «Строитель» уверенно прошел групповой этап соревнований, став лидером дивизиона «Запад». В полуфинале команда выиграла со счетом 3:1.

Хоккеисты тренируются под руководством Сергея Лукина, который до прихода в любительский хоккей работал со сборной Студенческой хоккейной лиги.