Хоккейный клуб из Чехова одержал две победы на домашней арене

В Ледовом дворце прошли два матча в рамках Национальной молодежной хоккейной лиги. Команда «Гранит» из Чехова встретилась с хоккейным клубом «СК-Брянск».

В первой игре хозяева льда выиграли со счетом 4:2, а во второй — подтвердили свое преимущество победой 4:1.

Сейчас «Гранит» занимает третью строчку турнирной таблицы в конференции «Запад», имея в активе восемь побед в основное время, две — в послематчевых буллитах, а также четыре проигрыша. За 14 сыгранных игр команда смогла набрать 21 очко.

Лучшими бомбардирами в составе хоккейного клуба из Чехова стали Сергей Татауров, забивший семь голов, Бехруз Нажмиев и Филипп Поликарпов, которые отправили в ворота противника по шесть шайб.

Следующие встречи в рамках регулярного чемпионата хоккеисты из муниципального округа Чехов проведут на выезде против команды «Факел Ямал» из города Салехард, Ямало-Ненецкого автономного округа 22 и 23 ноября.