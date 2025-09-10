Хоккейный клуб «Химик» открыл сезон в Воскресенске

Хоккейный сезон 2025–2026 года стартовал в городском округе. Поболеть за любимую команду в первом матче Всероссийской хоккейной лиги жители Воскресенска пришли целыми семьями.

Перед началом игры в фойе Ледового дворца был организован настоящий праздник. Эко-баскетбол, мастер-классы для детей и живое выступление кавер-группы создавали настроение и поднимали боевой дух.

Среди болельщиков было много детей, в том числе и юных хоккеистов спортивной школы олимпийского резерва «Химик». Глава городского округа Алексей Малкин вручил знак «За заслуги перед Московской областью» третьей степени директору учреждения Геннадию Коротееву.