Хоккейный клуб «Химик» открыл сезон в Воскресенске
Хоккейный сезон 2025–2026 года стартовал в городском округе. Поболеть за любимую команду в первом матче Всероссийской хоккейной лиги жители Воскресенска пришли целыми семьями.
Перед началом игры в фойе Ледового дворца был организован настоящий праздник. Эко-баскетбол, мастер-классы для детей и живое выступление кавер-группы создавали настроение и поднимали боевой дух.
Среди болельщиков было много детей, в том числе и юных хоккеистов спортивной школы олимпийского резерва «Химик». Глава городского округа Алексей Малкин вручил знак «За заслуги перед Московской областью» третьей степени директору учреждения Геннадию Коротееву.
«Я желаю „Химику“ удачи, успехов и побед, чтобы „Химик“ так же блистал, как блистает последние годы. Поздравляю всех воскресенцев с началом нового хоккейного сезона! Спорт начинается с детей. Мы от муниципалитета дарим нашей детской спортивной школе новый комфортабельный автобус», — сказал Алексей Малкин.
Матч с тамбовской командой АКМ держал в напряжении до конца. В итоге победа оказалась на стороне соперников. Но в этом сезоне хоккей в Воскресенске только начинается. И если вспомнить тот факт, что «Химик» два года подряд занимает лидирующие позиции в турнире, то можно смело сказать, что все победы еще впереди.