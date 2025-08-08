Хоккейный клуб «Химик» из Воскресенска уступил в межсезонном матче столичной «Звезде»

Напряженная борьба состоялась между хоккейными клубами из Воскресенска и Москвы. Игра прошла на поле первой команды.

Сначала атаковала «Звезда», счет открыл Семен Панкратов. После ответил Павел Ткаченко из «Химика».

Вывел хозяев поля вперед после ничьей Максим Ковалишин. Во втором периоде «Звезда» забила три гола в ворота хозяев, в третьем — «Химик» забил дважды, но один гол отменили из-за сдвинутых ворот у противника.

После основного времени команды сыграли дополнительный пятиминутный период, а также провели серию послематчевых бросков. Итоговый счет встречи — 3:4 в пользу гостей.

«Расстроен поражением. Играли хорошо, но пара ошибок нас похоронила. К сожалению, судьи вмешались — отменили гол. Ребята старались, многое из того, что тренировали, выполняли», — сказал главный тренер клуба «Химик» Егор Башкатов.