Хоккейный клуб «Химик» из Воскресенска обыграл «Югру» из Ханты-Мансийска

Матчи полуфинала Всероссийской хоккейной лиги завершились победой команды «Химик» над «Югрой» из Ханты-Мансийска со счетом 7:1. Прямо на зрительских трибунах болельщики устроили акцию «Бессмертный полк» ко Дню Победы.
Как рассказал на своей странице в телеграм-канале глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин, спортсмены из хоккейного клуба «Химик» при мощной поддержке болельщиков со счетом 7:1 разгромили соперников и вышли в финал.
Накануне празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне зрители прямо на трибунах провели акцию «Бессмертный полк». Они зажгли фонарики на телефонах в память о погибших солдатах и подняли портреты героев своих семей. Видео трогательного и торжественного момента можно посмотреть по ссылке.
«Поздравляю жителей Воскресенска и благодарю спортсменов за этот незабываемый предпраздничный матч! Химик, вперед!» — отметил руководитель муниципалитета.
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