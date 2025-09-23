Хоккейный клуб «Богородск» примет участие в Лиге Восточного Подмосковья

Команда «Богородск» станет дебютантом первенства Хоккейной лиги Восточного Подмосковья среди любителей. Турнир сезона 2025/2026 стартует в конце октября, планируется, что в нем сыграют восемь команд.

Помимо «Богородска», в спор за награды готовятся включиться клубы из Электростали, Павловского Посада, Черноголовки и Гжели. Организатор первенства — Федерация хоккея Электростали. Лига существует пятый сезон и за прошедшее время показала себя с самой положительной стороны. Зрительский интерес к матчам постоянно растет, на решающих играх собирается свыше 2 тысяч болельщиков, многие приходят целыми семьями.

На оперативном совещании глава округа Игорь Сухин пожелал «Богородску» удачи и затронул вопрос о месте проведения матчей команды. Решено, что она будет играть в электростальском Ледовом дворце спорта «Кристалл» и в Физкультурно-оздоровительном комплексе на улице Климова в Ногинске.

Известный хоккеист, серебряный призер юниорского чемпионата мира, бывший форвард столичных команд ЦСКА, «Динамо» и нижегородского «Торпедо» Вячеслав Кулемин будет играющим руководителем команды. Планируется, что в составе «Богородска» будут выступать несколько спортсменов с опытом игры на международной арене. Тренировать команду будет Глеб Скворцов, который в свое время плодотворно работал в электростальской спортшколе и команде мастеров «Кристалл».

Напомним, что хоккейный клуб «Богородск» был создан в 2014 году по инициативе энтузиаста спорта Юрия Левахина, который в настоящее время работает советником главы Богородского округа. Костяк составили игроки из Богородского округа и Электростали. Клуб является постоянным участником областных и всероссийских соревнований среди любителей. В 2017 году «Богородск» стал бронзовым призером финального этапа всероссийского фестиваля в рамках Ночной хоккейной лиги в Сириусе в самом престижном дивизионе «Любитель 40+».