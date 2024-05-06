Хоккейный клуб «Балашиха» стал обладателем Кубка Третьяка | 360°

Подмосковье 06 мая 2024, 16:40 Хоккейный клуб «Балашиха» стал обладателем Кубка Третьяка ХК "Балашиха" 2011 г.р.

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Подмосковный детско-юношеский хоккейный клуб «Балашиха» победил на турнире за Кубок Владислава Третьяка. Соревнования прошли среди спортсменов до 13 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Представители Московской области в матче за выход в финал обыграли московский ЦСКА со счетом 7:5. Еще один матч со столичной командой «Красная Машина Юниор» завершился со счетом 4:3 в пользу Подмосковья.

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По итогам турнира лучшим нападающим стал Артем Баранов, а лучшим бомбардиром — Леонид Грибов.

Напомним, Кубок Владислава Третьяка среди хоккеистов до 13 лет проходил в Воронеже с 29 апреля по 5 мая 2024 года.

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