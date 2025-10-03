Хоккейные матчи пройдут в Зарайске в выходные

В выходные, 4 и 5 октября, округ превратится в арену хоккейного турнира. Ледовая арена местной спортивной школы станет эпицентром хоккейных баталий, где развернутся сразу три матча.

Субботний хоккейный марафон, 4 октября, откроют юные спортсмены. В 12:00 на лед выйдут игроки команды «Зарайск» 2015–2016 года рождения, чтобы в рамках соревнований Московской области сразиться с представительницами подольской «Академии Атлант 2».

«Приходите поддержать наших хоккеистов и насладиться атмосферой спортивного праздника. Ваши аплодисменты и поддержка важны для наших команд!», — сообщили организаторы.

В этот же день в 15:30 эстафету подхватят опытные ветераны хоккея. В рамках Открытого первенства Юго-Востока Подмосковья в категории 50+ сойдутся команды ХК «Луховицы» и ХК «Вымпел» из Жуковского.

В воскресенье, 5 октября, хоккейный праздник продолжится. В 15:00 на зарайском льду состоится матч, в котором местные «Серебряные Осетры» примут соперника — команду «Химик» из Воскресенска.