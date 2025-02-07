Хоккейные матчи будут регулярно проходить на катке в Коломне

На катке в парке Мира теперь будут регулярно проходить товарищеские хоккейные матчи. Первая игра уже состоялась.
В любительском матче встретились команды «Коломенского завода» и «КБМ». Игра завершилась результативной ничьей — 21:21. С учетом положительного опыта первой игры, организаторы решили закрепить формат регулярных спортивных встреч.
Теперь хоккейные матчи будут проходить на катке каждую среду с 19:30 до 21:00 и воскресенье с 10:00 до 11:30. На время матчей будут приостановлены сеансы массового катания для жителей.
Каток с искусственным льдом был построен в парке Мира благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках проекта «Зима в Подмосковье». Посещение катка бесплатное, но для входа требуется получить билет на сеанс. Его можно заранее забронировать по ссылке.
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