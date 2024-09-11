Хоккейную площадку отремонтируют в поселке Свердловском

Активисты местного отделения партии «Единая Россия», исполнительный секретарь Вячеслав Градин, депутаты Тамара Шилова и Елена Нестерова, начальник территориального отдела Свердловский Наталья Платаная и директор «Объединенной дирекции парков» Юлия Корнилова осмотрели хоккейную площадку. Ее отремонтируют и приведут в первоначальный вид.

Участники выездного совещания обнаружили недочеты и поручили их устранить. Они отметили, что содержание спортивных объектов — важная часть создания комфортных условий для горожан. Приняли решение провести ремонт в ближайшее время.

«Мы работаем над улучшением качества жизни в нашем городе. Сегодняшний осмотр хоккейной площадки в парке „Свердловский“ помог не только зафиксировать проблемы, но и взять на себя ответственность за оперативное решение», — сказал исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Градин.

Выездная встреча прошла в рамках партийного проекта «Городская среда». Благодаря ему благоустраиваются общественные территории.

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