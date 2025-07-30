Хоккейную коробку в Кузьминском лесопарке отремонтируют в Котельниках

Ремонтом занимается подрядная организация по содержанию лесопарка ООО «КомТех». Площадь хоккейной коробки составляет 1250 квадратных метров.

Жителей Котельников попросили не заходить на спортивную площадку на протяжении трех дней и принесли извинения за доставленные неудобства.

Территория Кузьминского лесопарка составляет более 211 гектаров. Она находится в постоянном бессрочном пользовании у спортивной школы «Котельники». Лесопарк регулярно очищают от аварийных и сухостойных деревьев, бытового мусора и валежника, чтобы соблюсти требования пожарной безопасности и для комфорта жителей округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в 2025 году в регионе построят три спорткомплекса, завершат реконструкцию двух стадионов и обновят легкоатлетический манеж. Это позволит создать еще более комфортные условия для ведения здорового образа жизни.