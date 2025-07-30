Хоккейную коробку в Кузьминском лесопарке отремонтируют в Котельниках
Ремонтные работы на многофункциональной хоккейной коробке стартовали в Кузьминском лесопарке. Специалисты восстанавливают резиновое покрытие.
Ремонтом занимается подрядная организация по содержанию лесопарка ООО «КомТех». Площадь хоккейной коробки составляет 1250 квадратных метров.
Жителей Котельников попросили не заходить на спортивную площадку на протяжении трех дней и принесли извинения за доставленные неудобства.
Территория Кузьминского лесопарка составляет более 211 гектаров. Она находится в постоянном бессрочном пользовании у спортивной школы «Котельники». Лесопарк регулярно очищают от аварийных и сухостойных деревьев, бытового мусора и валежника, чтобы соблюсти требования пожарной безопасности и для комфорта жителей округа.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в 2025 году в регионе построят три спорткомплекса, завершат реконструкцию двух стадионов и обновят легкоатлетический манеж. Это позволит создать еще более комфортные условия для ведения здорового образа жизни.