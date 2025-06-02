Хоккейную коробку модернизируют в микрорайоне Северный в Подольске

Реконструкция хоккейной площадки на улице Энтузиастов, 2б, началась еще в апреле. Рабочие уже закончили демонтаж старого покрытия и приступили к укладке асфальта.

На этом месте вскоре появится современная хоккейная коробка размером 20 на 40 метров, которая станет центром притяжения для любителей спорта. Ее оборудуют бортами и защитной сеткой по всему периметру, что позволит избежать травм во время катания. Для удобства уборки снега площадку оградят специальной сеткой из рабицы.

При реконструкции планируют построить два дополнительных помещения. В одном из них разместят раздевалки на 15 мест, а второе предназначено для технического использования. Там будут хранить спортивный инвентарь и оборудование для заливки льда и ухода за хоккейной коробкой.

В летний период на площадке будет проводить спортивные мероприятия и занятия мини-футболом.