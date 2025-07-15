Хоккейная команда из Балашихи станет участником Кубка Александра Овечкина

С 2 по 9 августа в Подмосковье пройдет седьмой международный Кубок Александра Овечкина — престижный турнир среди детско-юношеских хоккейных академий. Городской округ Балашиха на соревнованиях представит местная команда «Балашиха», которая поборется за главный трофей.

В этом году турнир установит новый рекорд по количеству участников: на лед выйдут 24 команды из России, Белоруссии и Казахстана. Среди них — ведущие хоккейные академии из Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Казани, Минска и Астаны. Кубок Овечкина, ставший знаковым событием региона, продолжает привлекать юные таланты, укрепляя свою репутацию одного из ключевых событий в детско-юношеском спорте.

По итогам жеребьевки, проведенной легендарным хоккеистом Александром Овечкиным в прямом эфире «Матч ТВ», команда «Балашиха» попала в группу В. Их соперниками станут коллективы из Мытищ, Астаны, Минска, Ярославля и Череповца. Юных спортсменов ждут напряженные матчи и возможность проявить себя на международной арене.

Кубок проводится в рамках госпрограммы «Спорт России» и ежегодно собирает лучших молодых хоккеистов, вдохновляя их на новые достижения. Для команды из Балашихи это не только шанс побороться за победу, но и возможность продемонстрировать мастерство и командный дух.