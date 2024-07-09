Хоккейная команда из Балашихи примет участие в «Кубке Александра Овечкина»

В августе в Московской области пройдет шестой хоккейный турнир за Кубок знаменитого российского игрока НХЛ, обладателя Кубка Стэнли — Александра Овечкина «Ови Cup». За главный приз поборются 16 команд ведущих хоккейных академий России, включая воспитанников школы имени Ляпкина.
Проводить турнир предложил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Александр Овечкин охотно поддержал эту инициативу. Это стало отправной точкой для организации нового спортивного события — «Кубка Овечкина». По числу участников, географии команд и уровню организации, турнир является одним из лучших детско-юношеских хоккейных мероприятий в стране. Отметим, что для многих детских клубов это отличная возможность проявить себя, а для каждого юного хоккеиста — шанс лично встретиться с легендарным Александром Овечкиным и другими известными спортсменами. Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».