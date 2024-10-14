Хоккеисты воскресенского «Химика» выиграли у «Олимпии» со счетом 2:1
Воскресенский хоккейный клуб «Химик» завершил победой серию домашних игр. Воскресенцы обыграли «Олимпию» из Кирово-Чепецка со счетом 2:1.
Борьба на площадке была упорной. Забить гол «Химику» удалось только в конце второго периода благодаря удару Тимура Хайруллина. Вторую шайбу записал на свой счет защитник Алексей Егоров, который принес команде в последних четырех играх пять очков.
Гости смогли сократить отставание в счете, но голкипер «Химика» Дмитрий Куликов не дал им возможности вырвать победу. После 14 матчей «Химик» с 22 очками поднялся на третью строчку в таблице Всероссийской хоккейной лиги.
«Парни в очередной раз порадовали. Верю в наших славных хоккеистов, с нетерпением жду следующих игр и новых побед», — написал в своем в телеграм-канале глава Воскресенска Алексей Малкин, побывавший на матче.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».