Хоккеисты воскресенского «Химика» выиграли у «Олимпии» со счетом 2:1

Борьба на площадке была упорной. Забить гол «Химику» удалось только в конце второго периода благодаря удару Тимура Хайруллина. Вторую шайбу записал на свой счет защитник Алексей Егоров, который принес команде в последних четырех играх пять очков.

Гости смогли сократить отставание в счете, но голкипер «Химика» Дмитрий Куликов не дал им возможности вырвать победу. После 14 матчей «Химик» с 22 очками поднялся на третью строчку в таблице Всероссийской хоккейной лиги.

«Парни в очередной раз порадовали. Верю в наших славных хоккеистов, с нетерпением жду следующих игр и новых побед», — написал в своем в телеграм-канале глава Воскресенска Алексей Малкин, побывавший на матче.

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