Хоккеисты «Витязя» обыграли новосибирскую команду на «Арене Балашиха»

Клуб «Витязь» одержал победу над командой «Сибирь» со счетом 3:1 в матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошел 10 марта в Ледовом дворце «Арена Балашиха». Поединок собрал 1650 зрителей, которые стали свидетелями захватывающего противостояния.

Команда «Сибирь», представляющая Восточную конференцию КХЛ, активно борется за попадание в плей-офф Кубка Гагарина. За пять игр до окончания регулярного чемпионата сибиряки уверенно опережают своего основного конкурента — нижнекамский «Нефтехимик» — на пять очков. В то время как «Витязь» уже потерял возможность продолжить сезон, подопечные Павла Десяткова сосредоточились на завершении матчей с максимальной отдачей.

Несмотря на отсутствие турнирной мотивации, «Витязь» проявил изобретательность и результативность в атаке. Хозяева льда отметились заброшенной шайбой в каждом периоде, позволив сопернику огорчить себя лишь раз в начале третьей двадцатиминутки. Дважды отличился форвард Матвей Заседа, а еще один гол на свой счет записал канадский защитник Дин Стюарт. Эта победа стала для «Витязя» второй подряд, после уверенной виктории над аутсайдером «Запада» — ХК «Сочи» со счетом 5:0.

Сейчас «Витязь» располагает 55 очками в чемпионате и ведет борьбу с китайским «Куньлунем» за девятое место в Западной конференции. Впереди у команды четыре матча. Следующий поединок состоится 15 марта в Казани против «Ак Барса». На «Арену Балашиха» «Витязь» вернется в конце марта, чтобы завершить сезон двумя домашними встречами с ЦСКА и омским «Авангардом».