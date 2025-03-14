Хоккеисты «Технопула» выиграли зимний Кубок Балашихи по хоккею с шайбой

Финал зимнего Кубка Балашихи по хоккею среди любительских команд прошел в Ледовом дворце «Арена Балашиха». В решающем матче команда «Технопул» одержала победу над «Ратником» со счетом 8:6.

Изначально игры турнира проводились на катке в Пестовском парке микрорайона Железнодорожный. Однако погодные условия вынудили организаторов перенести финал в Ледовый дворец «Арена Балашиха». В решающем поединке встретились команда администрации Балашихи «Ратник» и коллектив производственной компании «Технопул-Р».

Первый период завершился с преимуществом «Ратника» — 3:2. Во второй двадцатиминутке «Ратник» увеличил отрыв до 5:2. Однако «Технопул-Р» не сдался и до перерыва сравнял счет. В третьем периоде удача была на стороне «Технопула-Р», который за две минуты до конца игры забросил решающую шайбу, установив итоговый счет 8:6.

Компания «Технопул-Р», основанная в 2004 году, располагает производственной базой в микрорайоне Никольско-Архангельский. В 2019 году здесь был построен ледовый дворец, где функционируют школы по хоккею и фигурному катанию. В составе победившей команды выступали тренеры спортивной школы «Технопул-Р» и специалисты предприятия.

Зимний Кубок Балашихи завершил зимний спортивный сезон в городе. Турнир, стартовавший 24 февраля, проводился по кубковой системе с участием восьми команд, включая любительские коллективы микрорайонов, предприятий, воинских соединений и администрации Балашихи.