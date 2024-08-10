Хоккеисты московского «Спартака» выиграли Кубок Овечкина на турнире в Мытищах

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, посмотреть матч на арену «Мытищи» пришли более пяти тысяч болельщиков.

Эта победа «Спартака» первая, до него Кубок Овечкина четыре раза выигрывали хоккеисты ЦСКА.

В финале соревновались московский «Спартак» и команда из Красногорска «Красная Машина Юниор». Игра завершилась со счетом 9:0 в пользу «Спартака». Главный трофей победителям вручили Александр Овечкин и министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

​Игра за бронзовые медали турнира между ярославским «Локомотивом 2004» и казанским «Ак Барсом» закончилась в пользу железнодорожников — 4:1

​«Поздравляю команду „Спартак“ с заслуженной победой. Поздравляю всех участников соревнований с прекрасным турниром, все вы играли достойно, но победил сильнейший. Спасибо родителям, болельщикам за поддержку. Всем удачи! Увидимся в следующем году», — поздравил победителей Овечкин.

Лучшим вратарем турнира признали Константина Ханоянца, лучшим защитником стал Федор Крючков, а Данила Фомин — лучшим нападающим из «Спартака». Больше всего шайб удалось забросить хоккеисту «Локомотива 2004» Ростиславу Ковальчуку.

В этом году в турнире соревновались 16 команд юных хоккеистов не старше 12 лет из России, Белоруссии и Казахстана.

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