Хоккеисты из Жуковского выиграли бронзовую медаль на всероссийском турнире

В суперфинале подмосковные хоккеисты уступили лишь нижегородскому «Металлургу» и архангельскому «УЛК», заняв почетное третье место.

«Мы молодцы! Все наши парни молодцы. Все старались, все внесли вклад в победу. Во втором матче, когда мы играли с командой „УЛК“, нам не хватило немножко удачи, сами понимаете, серия буллитов — это лотерея. Здорово, что мы не пали духом, собрались и выиграли третий матч», — поделился впечатлениями игрок «Метеора» Максим Корзун.

Бронзовые медали завоевали Андрей и Иван Бессоновы, Егор Белов, Георгий Зверяев, Руслан Исханов, Дариан Казин, Владислав Колонтаев, Максим Корзун, Матвей Кузьмин, Борис Ласкин, Яромир Лобанов, Тимофей Рогов, Павел Старостин, Иван Сухов, Михаил Уваров, Никита Хабаров и Артем Шелест.

В рамках турнира 17 мая состоялся гала-матч с участием легенд российского хоккея, среди которых Валерий Каменский, Алексей Терещенко, Сергей Коньков и другие. После игры звезды вручили юным спортсменам подарки и провели автограф-сессию.

«Это большая честь приветствовать вас. Сегодняшней звездной команде я хочу пожелать сыграть без травм, обязательно насладиться этим прекрасным матчем. А нашим юным спортсменам — набраться опыта у таких легендарных игроков, и порадоваться, что у нас есть возможность увидеть игру замечательных людей, олимпийских чемпионов», — обратился к участникам Герой России, ветеран специальной операции Роман Гришин.

Помимо соревнований, юные хоккеисты «Метеора» 17 мая посетили Поклонную гору, а 19 мая побывали в парке «Патриот».

Суперфинал «Золотой шайбы» проходил с 15 по 20 мая в Химках.