Хоккеисты из Жуковского стали призерами международных соревнований

Юные хоккеисты начали турнир с уверенной победы над «Цзянсин» со счетом 5:4, сразу заявив о серьезных намерениях. Во втором матче «Метеор» продемонстрировал впечатляющую мощь, разгромив «Цзямусы-1» со счетом 21:0. Высокий уровень игры был подтвержден в следующих встречах: сначала была одержана победа со счетом 7:4, а затем последовала еще одна уверенная победа — 9:2.

Единственное поражение в групповом этапе команда потерпела от «Торпедо 2013» со счетом 1:4, однако этот результат не сломил дух хоккеистов. Они собрались и в очередной игре одолели «Трансбункер» со счетом 6:2, что позволило им выйти в финал и побороться за первое место.