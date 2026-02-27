Хоккеисты из Зарайска выиграли межрегиональный турнир

Команда хоккейного клуба «Зарайск», в состав которой вошли игроки 2011 и 2012 годов рождения, сумела обойти конкурентов и подняться на высшую ступень пьедестала. За главный трофей сражались пять коллективов. Соперниками зарайцев стали: «Альфа» из Санкт-Петербурга, «СШОР имени Боброва» из Ступина, «Луч» из Сергиева Посада, а также кимрские «Белые медведи».

«Турнир выдался невероятно напряженным. Каждая игра превращалась в тактическую дуэль, где цена ошибки была предельно велика. Соперники демонстрировали не по годам зрелый хоккей и стальную волю к победе. Ключевым фактором успеха зарайской ледовой дружины стала работа тренерского штаба под руководством Юрия Черникова», — прокомментировали организаторы.