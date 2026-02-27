Хоккеисты из Зарайска выиграли межрегиональный турнир
Ледовая арена города Кимры стала свидетелем настоящего триумфа подмосковного спорта. Воспитанники Зарайского ледового спортивного комплекса привезли домой золотые медали межрегионального турнира KIMRY CUP.
Команда хоккейного клуба «Зарайск», в состав которой вошли игроки 2011 и 2012 годов рождения, сумела обойти конкурентов и подняться на высшую ступень пьедестала. За главный трофей сражались пять коллективов. Соперниками зарайцев стали: «Альфа» из Санкт-Петербурга, «СШОР имени Боброва» из Ступина, «Луч» из Сергиева Посада, а также кимрские «Белые медведи».
«Турнир выдался невероятно напряженным. Каждая игра превращалась в тактическую дуэль, где цена ошибки была предельно велика. Соперники демонстрировали не по годам зрелый хоккей и стальную волю к победе. Ключевым фактором успеха зарайской ледовой дружины стала работа тренерского штаба под руководством Юрия Черникова», — прокомментировали организаторы.