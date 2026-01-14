Хоккеисты из Воскресенска выиграли бронзу на Кубке дружбы в Белоруссии

Финальные матчи Евро-Азиатского Кубка дружбы прошли 10 и 11 января в Минске. Хоккейный клуб «Химик» из Воскресенска выиграл на соревнованиях бронзу.

Место на пьедестале почета команда обеспечили себе, одержав уверенную победу над клубом «Юность» из Минска в решающем матче за третье место.

Уже в первом периоде подмосковные хоккеисты трижды забили шайбу в ворота белорусской команды, демонстрируя эффективность в любой игровой ситуации. Во втором отрезке встречи подмосковная команда продолжила стратегию. В середине матча за две минуты шайбы трижды оказывались в сетке «Юности».

В заключительной трети матча противник смог взять две шайбы, однако кардинально повлиять на исход игры это уже не могло. Итоговый счет составил 7:3.

Вклад в общий успех внесли сразу семь игроков. Шайбы забросили Никита Буруянов, Егор Варюшкин, Даниэль Усманов, Сергей Лукьянцев, Станислав Яровой, Максим Кровяков, а также Роман Рукавишников.