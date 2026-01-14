Хоккеисты из Воскресенска стали призерами турнира в Белоруссии

Воскресенские хоккеисты встретились на льду с минской командой «Юность». «Химик» одержал уверенную победу со счетом 7:3. Этот результат позволил воскресенцам занять третье место в турнире.

Главный тренер хоккейного клуба «Химик» Егор Башкатов рассказал, что главным преимуществом воскресенской команды стала возможность лучше восстановиться между играми турнира. «Соперник проявил высокое мастерство. В третьем периоде они раскрепостились и забросили нам две шайбы, но мы рады этой победе», — отметил Егор Башкатов.

Нападающий воскресенской команды Сергей Лукьянцев поделился, что главной задачей было закончить игру без травм. «Хороший, красивый хоккей был, много голов, и, я думаю, болельщикам всем понравилось. У нас сейчас начинается продолжение регулярки, и мы будем готовиться к следующей игре», — рассказал он.