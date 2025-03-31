Хоккеисты из Воскресенска стали призерами первенства ЦФО

Финальный этап первенства Центрального федерального округа по хоккею среди юношей до 13 лет завершился в Воскресенске. Борьбу за награды и путевку на первенство России вели шесть команд.

В соревнованиях участвовали хоккеисты «Химика» из Воскресенска, «Атланта» из Мытищи, «Балашихи», сборная Липецкой области, «Буран» из Воронежа и «Торнадо» из поселка Некрасовское.

На первом этапе команды были разбиты на две группы. «Балашиха», крупно обыграв «Атлант» со счетом 7:2 и сборную Липецкой области со счетом 6:1, без проблем прошла в финал. Столь же ярко в решающий матч турнира пробились и воскресенские хоккеисты, разгромив «Буран» со счетом 15:2 и не оставив шансов «Торнадо» (7:1).

В матче «Химика» и «Балашихи» определился обладатель путевки в Хабаровск, где состоится финал первенства России. Воскресенцы открыли счет в поединке, но уже в первом периоде их сверстники из Балашихи сумели выйти вперед и одержать победу со счетом 6:2. «Химик» стал серебряным призером, на третьем месте оказался коллектив «Торнадо».