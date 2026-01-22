Хоккеисты из Воскресенска победили в матче регулярного чемпионата ВХЛ

Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск

«Химик» обыграл тюменский «Рубин» со счетом 3:0 в домашнем матче чемпионата. Вратарь команды Дмитрий Николаев отразил все броски по воротам.

Илья Гаврилов забросил одну шайбу в ворота гостей, а Егор Филин — две. Вратарь команды парировал все 36 бросков соперника.

Главный тренер «Химика» Егор Башкатов похвалил спортсменов и сказал, что гордится ими. Он также отметил, что игра вратаря и нападающих была безупречной — характер очень виден.

Следующий домашний матч команды, которая занимает четвертое место в турнирной таблице Всероссийской хоккейной лиги, состоится в пятницу, 23 января. В 18:30 «Химик» встретится в Воскресенске с курганским «Зауральем».

Ранее, 19 января, команда обыграла Ханты-Мансийскую «Югру» со счетом 4:1. Главный тренер Егор Башкатов подчеркнул, что победа была командной, а уровень игры соответствовал плей-офф или даже матчам Континентальной хоккейной лиги.