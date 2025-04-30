Хоккеисты из Щелкова завоевали «бронзу» на международном турнире

Команда юных хоккеистов завоевала бронзовые медали на международном турнире Alga Cup, проходившем в столице Республики Татарстан — Казани. Спортсмены из команды «Щелково» 2015 года рождения поднялись на третью ступень пьедестала почета.

Тренерский штаб состоял из опытных наставников Дмитрия Паршенкова и Андрея Мордвиненко. В первой встрече турнира команда «Щелково» сразилась с командой «АК Барс-2». Спортсмены из Щелкова проиграли со счетом 0:5.

Второй поединок также выдался напряженным. В основное время матча против сборной команды из Ростова хоккеисты «Щелково» смогли сравнять счет 1:1. Однако в решающей серии буллитов удача оказалась на стороне соперника. На следующий день щелковские хоккеисты одержали победы над хоккейными клубами «Лада-2» со счетом 5:3 и «Юлаевец» со счетом 6:2.

В итоге в финальном матче за бронзовые медали сборная команда «Щелково» встретилась с хоккеистами из Академии Фетисова. Удача в этот раз была на стороне соперника, и щелковцам пришлось уступить в серии послематчевых бросков. Несмотря на поражение в финальном матче, команда «Щелково» заняла третье место в итоговой таблице турнира Alga Cup, завоевав бронзовые награды.