Хоккеисты из Подольска сыграли с командой Медийной лиги Подмосковья

Хоккейная команда «Воевода» сыграла товарищеский матч с «Х17» Медийной лиги Подмосковья. Встречу завершили с равным счетом — 5:5.

В Подольск приехала команда «Х17», названная в честь хоккеиста Валерия Харламова. Аббревиатура состоит из первой буквы фамилии и игрового номера величайшего советского игрока.

«Наш клуб выступает в Медийной хоккейной лиге, представляет бренд хоккейной экипировки в честь великого Валерия Харламова. Продвигаем бренд, тем самым популяризируем хоккей — детский и студенческий», — отметил игрок хоккейной команды «Х17», тренер Евгений Кагдин.

Клуб «Воевода» появился в Подольске в октябре 2024 года. Недавно он провел свой первый сезон в Национальной молодежной хоккейной лиге.

«В нашу команду добавились парни из спортивной школы, очень хорошие — голодные до побед. Товарищеская игра хороша тем, что ты можешь чуть-чуть расслабиться и подумать, где добавить. Это идет на пользу всем игрокам!» — уточнил защитник команды «Воевода» Павел Яшин.