Хоккеисты из Подольска приняли участие в Кубке Александра Овечкина

В Подмосковье прошел Кубок Александра Овечкина — один из самых масштабных детских хоккейных турниров лета. Подольский «Витязь» 2014 года рождения принял участие в соревнованиях, где встретился с сильнейшими командами страны. По итогам жеребьевки «Витязь» попал в группу В.

Соперниками подольчан стали «Ак Барс», «Локомотив», «Балашиха», «Буран» и «Сочи». В первом матче подольчане уступили казанцам со счетом 0:11, затем проиграли ярославскому «Локомотиву» — 1:5. В третьей встрече «Витязь» уверенно обыграл принципиального соперника из Балашихи — 6:1. Следом последовала победа над «Бураном» — 9:2. Заключительный матч группового этапа против «Сочи» выдался самым драматичным.

По итогам турнира команда 2014 года рождения заняла 16-е место среди 24 сильнейших команд России. Тренерский штаб в составе Алексея Сергиевского, Ивана Верещагина и Романа Рыбакова отметил характер и самоотдачу ребят.