Хоккеисты из Подольска отправились на обучение в Сочи

Фото: Пресс-служба администрации г.о. Подольск

Шесть игроков хоккейного клуба «Витязь» из Подольска вместе со своим тренером Павлом Левашевым отправились в Сочи для обучения в центре «Сириус». В этом году в тренировках участвуют одиннадцать сборных команд из разных регионов России, Беларуси и Казахстана.

Хоккеисты проходят теоретические и практические занятия, участвуют в контрольных тестах и мастер-классах, которые проводят опытные тренеры федерации хоккея.

Кроме того, команды юных хоккеистов будут соревноваться за главный приз традиционного ноябрьского Первенства «Территория хоккея». По результатам обучения и турнира отберут кандидатов в сборную команду России.

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