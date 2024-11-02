Хоккеисты из Подольска отправились на обучение в Сочи

Шесть игроков хоккейного клуба «Витязь» из Подольска вместе со своим тренером Павлом Левашевым отправились в Сочи для обучения в центре «Сириус». В этом году в тренировках участвуют одиннадцать сборных команд из разных регионов России, Беларуси и Казахстана.
Хоккеисты проходят теоретические и практические занятия, участвуют в контрольных тестах и мастер-классах, которые проводят опытные тренеры федерации хоккея.
Кроме того, команды юных хоккеистов будут соревноваться за главный приз традиционного ноябрьского Первенства «Территория хоккея». По результатам обучения и турнира отберут кандидатов в сборную команду России.