Хоккеисты из Пекина проиграли игрокам из Череповца в Мытищах

Череповецкий клуб «Северсталь» обыграл хоккеистов из пекинского «Куньлунь Ред Стар» на льду ледового дворца «Арена Мытищи имени Виктора Шалимова». Встречу завершили со счетом 4:2 в пользу череповчан.

В первом туре в Москве китайская команда выиграла у столичного «Динамо». Основное время матча с «Адмиралом» из Владивостока закончилось вничью 4:4. Однако в овертайме Тайлер Граовац отправил шайбу в ворота гостей, матч завершили со счетом 5:4.

Для китайских спортсменов «Куньлунь Ред Стар» череповецкая «Северсталь» остается одним и сильнейших соперников. И в этот раз им не удалось сразить ее. Игроки из Череповца обыграли команду противника со счетом 4:2.

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