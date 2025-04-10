Хоккеисты из Одинцова побывали на экскурсии в парке «Патриот»

Ребята из одинцовской хоккейной команды «Армада» в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне посетили музейный комплекс «Дорога памяти» в парке «Патриот». Вместе с экскурсоводом хоккеисты побывали в тематических залах с эффектом погружения в ключевые эпизоды главных сражений.

Экскурсия сопровождалась увлекательным рассказом о подвигах нашего народа, и, в частности, об участии в войне многих героев-спортсменов. Руководитель спортшколы «Одинцово» Владимир Леонтьев отметил важность подобных поездок.

«Такие экскурсии оказывают на наших воспитанников огромное влияние. Знакомство с историей страны, с подвигами героев помогает сформировать у них ощущение причастности к Победе, которое поможет побеждать и в спорте», — рассказал Владимир Леонтьев.

Благодаря специальным табло в зале № 35 ребята узнали о своих родственниках-ветеранах, участвовавших в Великой Отечественной войне. Экскурсанты полностью погрузились в достоверную атмосферу тех событий и до конца прошли впечатляющий путь длиной в 1418 шагов, равный числу дней самой кровопролитной в истории войны.