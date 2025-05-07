Хоккеисты из Одинцова победили на международном турнире в Санкт-Петербурге

Одинцовская хоккейная команда «Армада» привезла золото с международного турнира, который проходил в Санкт-Петербурге. Юные спортсмены уверенно одержали победу во всех пяти матчах, не оставив ни единого шанса соперникам.

Тренеры отметили, что на протяжении всего турнира спортсмены из команды «Армада» показывали отличную командную игру, атакуя и надежно обороняясь. Командный дух, слаженное взаимодействие и отличное взаимопонимание на льду стали ключевыми факторами успеха.

Отметим, что состязания носили международный статус: с российскими спортсменами соперничали белорусские хоккеисты из команды «Соболь». Среди участников турнира были подмосковный «Технопул» из Балашихи, а также питерские ледовые дружины «Гуд-Гол», «Динамо Форвард» и «Красная машина». В матчах соревновались игроки 2010 года рождения.