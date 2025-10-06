Хоккеисты из Обухова стали призерами спортивного фестиваля в Арзамасе

В Арзамасе прошел межъепархиальный спортивный фестиваль, в котором участвовали хоккеисты из Обухова. Соревнования были посвящены памяти святого Сергия Страгородского и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и собрали команды из разных городов России, включая Санкт-Петербург и Нижний Новгород.

На групповом этапе команда из Обухова продемонстрировала отличную игру, обыграв местный клуб «Старт» со впечатляющим счетом 9:2. В следующем матче хоккеисты уверенно противостояли «Акбарсу-Динамо» из Казани, вырвав победу со счетом 3:2 и обеспечив себе выход в финал.

В решающем поединке против «Торпедо» из Павлово основное время завершилось вничью 3:3, и командам пришлось выяснять отношения в серии буллитов. К сожалению, удача в этот раз была на стороне соперника, и финал завершился со счетом 4:6.

В результате хоккеисты из Богородского округа заняли второе место на турнире, что стало отличным стартом для подготовки к чемпионату Московской области. Поддержка болельщиков на протяжении всего соревнования вдохновляла команду на новые достижения.