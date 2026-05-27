Хоккеисты из Наро-Фоминска выиграли товарищеский матч в Белоруссии

24 мая в Минске встретились команда округа «Звезда» и белорусский «Интер». Гости разгромили соперника со счетом 8:3 и посвятили победу юбилею своего города.

С первых минут состязания хоккеисты из Наро-Фоминска задали высокий темп, действовали уверенно в атаке и слаженно в обороне. Игра получилась зрелищной и динамичной, а победа стала закономерным итогом контроля над ходом встречи.

Но главное в этой поездке — не только счет на табло. Подобные матчи помогают укреплять дружеские связи, развивать сотрудничество в спорте и поддерживать добрые традиции между разными городами и странами.

Саму победу спортсмены из команды «Звезда» решили посвятить главному событию года — 100-летию Наро-Фоминска. Игроки назвали это символом уважения к родному городу, его истории и людям, которые каждый день создают его настоящее.