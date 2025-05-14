Хоккеисты из Можайска стали серебряными призерами турнира «Вызов»

Соревнования проходили на базе республиканского значения «Ока» в городе Алексин Тульской области. В турнире участвовала можайская команда «Драгуны» из ребят 2010 года рождения.

Хоккеистам предстояло провести серию матчей, чтобы побороться за награды. Первый игровой день «Драгунов» закончился двумя победами. Воспитанники тренера Ивана Тукало уверенно обыграли команду «Пингвины» со счетом 8:2, а затем разгромили «Запад России» из Калининграда — 9:2.

Во второй день турнира можайские хоккеисты вырвали победу у «Академии Петрова» из Красногорска со счетом 2:1 и легко справились с череповецкой «Чайкой» — 6:2. Такие результаты позволили «Драгунам» занять лидирующую позицию в группе и выйти в финал.

Соперниками можайских ребят стали хоккеисты столичного клуба «Сокол», которые также были первыми в своей подгруппе. Финальный матч выдался крайне напряженным. «Драгуны» начали игру ярко и дважды забили голы, но не смогли удержать преимущество. Основное время матча завершилось со счетом 2:2, а в серии буллитов соперники оказались удачливее. В итоге «Драгуны» стали серебряными призерами турнира.

Можайские спортсмены забросили в пяти встречах 27 шайб, пропустив лишь девять. Среди лучших игроков турнира были отмечены нападающие Гордей Боронин, Андрей Потемкин-Базин и Байсангур Саламов, вратари Даниил Колоколов и Егор Русаков, защитники Семен Беркут и Артем Козлов.