Хоккеисты из Можайска победили в товарищеском матче с «Армадой» из Одинцова

В рамках подготовки к Первенству Московской области хоккеисты 2016 года рождения команды «Драгуны» из Можайска, провели товарищеский матч с командой «Армада» из Одинцова. Победу в этом поединке одержала можайская команда со счетом 6:4.

Трижды отличился Олег Федоров, два гола забил Захар Соколов, а еще одну шайбу отправил в ворота соперников Родион Бектов. Егор Карпилович и Макар Яковлев отметились результативными передачами, внесшими вклад в успех команды.

Эта победа стала важным этапом подготовки «Драгунов» к предстоящему турниру, тренировки к которому продолжатся после новогодних праздников. Есть вероятность, что команды вновь встретятся уже в рамках официальных игр.

Напомним, что ранее юные хоккеисты 2011 года рождения из Можайска одержали победу над командой из Клина в овертайме в рамках Первенства Московской области среди юношей.