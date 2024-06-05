Хоккеисты из Красногорска завоевали бронзу на чемпионате Москвы и области

Фото: фото: Полина Абрамович и Ксения Кувалдина

Команда РАНХиГС из Красногорска завоевала бронзовые медали открытого чемпионата студенческой хоккейной лиги Москвы и Московской области. В матче за третье место они соревновались с представителями РГСУ из Москвы и одержали победу со счетом 5:2.

В прошлом сезоне команда РАНХиГС не попала в тройку лучших из восьми участников, но в этом году среди 35 участников чемпионата стала бронзовым призером.

Другая команда Московской области «Армада» из Одинцовского городского округа стала серебряным призером малого кубка, а хоккеисты Губернского колледжа из Серпухова также вошли в тройку лучших. Семь команд из различных районов Подмосковья участвовали в розыгрыше большого кубка.

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