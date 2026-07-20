Хоккеисты из Коломны стали призерами турнира «Наши дворы»

Команда ХК «Озеры» заняла третье место на VIII турнире по хоккею с шайбой «Наши дворы». Соревнования среди ветеранов старше 50 лет прошли в ледовом дворце «Арена Легенд».

За награды традиционного турнира боролись команды из муниципалитетов Московской области. Участников и гостей соревнований на церемонии открытия приветствовали заместитель главы городского округа Коломна Лариса Лунькова, член совета директоров агрохолдинга «ОСП агро» Михаил Исаев и благочинный Озерского церковного округа иерей Евгений Кочетков.

«Это не просто соревнования, а настоящая встреча единомышленников, где каждый может почувствовать командный дух, насладиться игрой и поддержкой своих товарищей. Не забывайте, что хоккей — это не только спорт, но и возможность укрепить дружбу и здоровье», — отметил Михаил Исаев.

Турнир «Наши дворы» проводится в Озерах с 2018 года и ежегодно объединяет хоккеистов старше 50 лет. В 2026 году победителем соревнований стала команда «Арктик» из городского округа Щелково, второе место заняли представители команды «Ступино», а бронзовые награды завоевали хозяева льда — хоккеисты ХК «Озеры».