Хоккеисты из Клина обыграли звездную сборную Медиалиги

Гала-матч хоккейных команд Медиалиги состоялся в ледовом дворце имени Валерия Харламова. Сборная «РГСУ-Клин» обыграла коллектив «Х17», состоявший из знаменитых спортсменов и артистов.

В звездную команду вошли бывший игрок национальной сборной по хоккею Александр Рязанцев, рекордсмен страны по шорт-треку Даниил Краснокутский, призер чемпионатов мира и Европы по шорт-треку Вячеслав Кургинян, фристайлер Дмитрий Юдаев и блогер Артем Трусов.

Встреча завершилась со счетом 7:5 в пользу клинских спортсменов.

«Команда соперника хорошая, все ребята подготовленные, очень атлетичные, мастеровитые. Реализовали свои моменты, забили больше, чем мы, поэтому и одержали победу», — поделился эмоциями участник коллектива «Х17» Евгений Кагдин.

За матчем наблюдали свыше 200 болельщиков.

В Клину игра такого формата прошла впервые. Соревнования провели в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».