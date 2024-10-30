Хоккеисты из Химок стали победителями областного первенства

Матч между хоккеистами 2012–2013 годов «Химки» и спортсменами из Черноголовки завершился со счетом 4:2. Помимо этого, ребята 2014–2015 годов рождения сразились с командой «Металлист» из Королева, а юные химчане 2008–2009 годов рождения вышли на лед против спортсменов из Раменского.

«У нас состоялась игра регулярного чемпионата Московской области по хоккею. Такие соревнования проходят еженедельно. Идет регулярный чемпионат, ребята борются за попадание в плей-офф и финал „Золотой шайбы“. От Химок у нас участвуют четыре возрастных категории. Ребята регулярно занимаются спортом, уже сейчас мы стремимся показывать хорошие результаты, становиться призерами и ездить на финал „Золотой шайбы“, — рассказал заведующий отделением хоккея школы по зимним видам спорта Дмитрий Сергеев.

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