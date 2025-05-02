Хоккеисты из Дубны посвятили финал Кубка Единой хоккейной лиги юбилею Победы

В финале плей-офф первого турнира Кубок Единой хоккейной лиги в дивизионе «Кимры» за звание сильнейшей боролись две команды: «Радуга» и «Геолог». В составе каждой из них выступили спортсмены из Дубны. Турнир посвятили памяти дедов и прадедов, их общей Победе в Великой Отечественной войне.

По словам руководителя лиги дивизион «Кимры» Сергея Пономарева, атмосфера игры была напряженная.

«Болельщики ликовали, ругались, радовались, команды нервничали, переживали. Было очень интересно, жарко на трибунах», — поделился он.

Впервые хоккеисты из Дубны смогли померяться силами — за ХК «Геолог» играют как дубненцы, так и кимряки. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу «геологов». Капитан хоккейного клуба «Радуга» Дмитрий Герасимов отметил, что в спортивной жизни Дубны давно не было подобного состязания.

«Мы все тренировались, ездили по разным местам, а вот так, чтобы наши семьи могли приехать и посмотреть, поболеть за нас — такого не было. Это очень хороший момент, надеюсь, турнир продолжится», — добавил спортсмен.

Отметим, в первом чемпионате «Кубок Единой хоккейной лиги» в дивизионе «Кимры» выступили шесть любительских команд, из них четыре — из Дубны. Каждая провела минимум по 10 игр.